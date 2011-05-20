Обама: Ізраїль повинен повернутися до кордонів 1967 року

Відновлення ізраїльсько-палестинських кордонів станом на 1967 рік є одним з принципів відновлення переговорів про мирне врегулювання, заявив президент США Барак Обама.

"США впевнені, що переговори (між Ізраїлем і Палестиною) повинні завершитися реалізацією принципу двох держав із створенням постійних палестинських кордонів між Ізраїлем, Йорданією і Єгиптом, а також постійного ізраїльського кордону з Палестиною. Кордони Ізраїлю та Палестини мають бути прокреслені по лініях 1967 року, із взаємними добровільними обмінами (ділянками територій)... Палестинцям необхідне право на власну державу і уряд", - сказав Обама, виступаючи в Держдепартаменті з великою промовою про нову політику США в країнах Близького Сходу і Північної Африки.

Другий принцип, на якому повинні грунтуватися переговори про мирне врегулювання, - це право кожної держави на захист власної території.

"Кожна держава має право на свій захист, і Ізраїль повинен мати змогу робити це самостійно. Заходи безпеки повинні бути достатньо жорсткими, щоб запобігти тероризму і диверсіям, зупинити поширення зброї і забезпечити надійний захист кордонів. Повне покрокове виведення ізраїльських військ має поєднуватися з прийняттям відповідальності палестинською владою та гарантіями незастосування військової сили. Термін цього виведення має бути узгоджений, а серйозність забезпечення подальших заходів безпеки - виразно продемонстрована. Реалізація цих принципів дасть підстави для переговорів", - цитує РІА "Новости".