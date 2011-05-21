Бюро Таємної служби США відкрилося в Естонії

Бюро Таємної служби США (United States Secret Service) у п`ятницю відкрилося в Талліні, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на посольство США в Естонії.

Через таллінське бюро США співпрацюватимуть у галузі кримінального права з правоохоронними органами Естонії, Латвії, Литви, а також з партнерами з Росії і скандинавських країн.

Естонія була обрана місцем для нового бюро відомства, оскільки вважається ключовим пунктом боротьби з кіберзлочинністю і фінансовими злочинами в регіоні, зазначає посольство США.

У бюро працюватимуть четверо осіб: чиновник у ранзі аташе, помічник аташе, слідчий і адміністратор. Головним завданням бюро стане захист у співпраці з силовими структурами країн Балтії фінансової інфраструктури від шахрайства, кіберзлочинів, фальшивомонетників та інших погроз.

Секретна служба США є федеральним агентством, підпорядкованим Міністерству національної безпеки країни. До завдань відомства входять охорона президента США, високих чиновників і дипломатів, а також адміністративних будівель уряду й інших важливих об`єктів.

Секретна служба також займається розслідуванням різних видів фінансових махінацій, крадіжок особистих даних, підробки грошей, боргових зобов`язань і інших цінних документів.