Король Бутана одружується з простолюдинкою

31-річний король гімалайського Королівства Бутан Джігме Кхесар Намгьял ВАНГЧУК оголосив про майбутнє весілля на простолюдинці - 21-річній студентці Джецун ПЕМА, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на бутанську газету Kuensel.

«Незважаючи на юність, душею і серцем вона добра і привітна. Я вирішив, що весілля відбудеться цього року», - сказав король у своїй промові на відкритті сесії парламенту.

Обраниця короля родом із сім'ї звичайних бутанців і навчається в лондонському коледжі «Ріджентс».

У 2006 році, за два роки до його офіційної коронації, попередній король-реформатор Джігме Сингьє ВАНГЧУК добровільно передав владу своєму синові Кхесару та ініціював у країні демократичний процес, який завершився трансформацією абсолютної монархії в конституційну. У 2008 році в цьому королівстві відбулися перші демократичні вибори до нижньої палати парламенту, на яких переконливу перемогу здобула монархічна партія.