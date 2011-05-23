Генкосул: Польща радо підтримає ініціативи України

Україна та Європейський Союз підпишуть угоду про асоціацію у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке сподівання під час урочистого відкриття Дня Європи в Харкові висловив Генеральний консул Республіки Польща в місті Харкові Ян ГРАНАТ.

Він зазначив, що Польща радо підтримає ініціативи України щодо подальшого інтегрування до європейського співтовариства.

«Україна дуже тісно співробітничає з Євросоюзом з іншими країнами Європи. Україна – дуже активна країна. Вона бере на себе завдання розвитку стосунків у різних галузях. Ми дуже раді та підтримуємо намагання України розвивати діалог з Євросоюзом у смислі асоціації та членства в цій організації. Як ви знаєте, Польща приймає головування в Євросоюзі. Ми сподіваємося, що на час нашого керівництва в цій організації, припаде підписання угоди України з Євросоюзом», - сказав Я.ГРАНАТ.

Генконсул зауважив, що першим кроком до підписання угоди про асоціацію з ЄС є підписання угоди про зону вільної торгівлі.