У Колумбії сталі відомі імена 10 тисяч загиблих
00:23, 27 травня 2011Світ
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Ще з 10 тисячами працюють експерти
У Колумбії ідентифіковані рештки приблизно 10 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісти в багаторічних міжусобних конфліктах, повідомляє Бі-бі-сі.
Відповідну заяву зробив міністр внутрішніх справ Колумбії за підсумками розслідування, що тривало протягом року.
Серед загиблих - жертви, викрадені повстанцями з різних угруповань і поховані в безіменних могилах.
Зараз судмедексперти працюють над ідентифікацією останків ще 10 тисяч осіб, виявлених пошуковими командами.
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