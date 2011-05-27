У Колумбії сталі відомі імена 10 тисяч загиблих

У Колумбії ідентифіковані рештки приблизно 10 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісти в багаторічних міжусобних конфліктах, повідомляє Бі-бі-сі.

Відповідну заяву зробив міністр внутрішніх справ Колумбії за підсумками розслідування, що тривало протягом року.

Серед загиблих - жертви, викрадені повстанцями з різних угруповань і поховані в безіменних могилах.

Зараз судмедексперти працюють над ідентифікацією останків ще 10 тисяч осіб, виявлених пошуковими командами.