Тепер американський президент не приховує, що підігрує Росії без завуальованої політики ізоляції держави-агресора.

Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його, йдеться у статті The Atlantic.

Раніше підхід Трампа до війни полягав у завуальованій підтримці Росії під прикриттям ізоляціоністської риторики. Він нібито засуджував жорстокість і виступав проти фінансування іноземних конфліктів американськими коштами. Однак нині стало очевидно, що його опозиція до незалежності України не має нічого спільного з економією ресурсів США – він просто прагне перемоги Росії.

Трамп нещодавно заявив, що "розглядає" можливість скасування тимчасового захисту українських біженців у США. Навіть після того, як Україна запропонувала поступки у сфері природних ресурсів, він дав зрозуміти, що цього недостатньо. Крім того, за даними NBC, Трамп підштовхує Володимира Зеленського до відставки та проведення виборів, попри те, що підтримка чинного президента України становить 67%, а його основні опоненти виступають проти виборів у воєнний час.

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"Я вірю Путіну"

Найбільш промовистий крок Трампа – припинення передачі розвідданих Україні. Це рішення не заощадило американських коштів, зате дало Росії перевагу. Внаслідок цього російські атаки стали неочікуваними, що призвело до жахливих наслідків для українських цивільних.

Коли Трампа запитали, чи змінює він своє ставлення до Путіна після ескалації насильства, він відповів: "Я йому вірю... Я думаю, що у нас дуже добре з Росією. Але зараз вони бомблять до біса Україну, і Україна - мені, чесно кажучи, стає важче мати справу з Україною. А козирів у них немає".

Водночас саме Трамп позбавив Україну "козирів", залишивши її без критичних розвідданих.

На питання про те, чи користується Путін рішенням США, Трамп фактично визнав, що цього і хотів: "Я думаю, що він робить те, що зробив би будь-хто інший... Він хоче покінчити з цим, і я думаю, що Україна хоче покінчити з цим, але я не бачу - це божевілля, вони несуть страшенне покарання. Я не зовсім розумію це".

На запитання, чому він не допоможе Україні з протиповітряною обороною, Трамп відповів: "Тому що я повинен знати, що вони хочуть домовитися".

"Хороша" Росія, "погана" Україна

Видання зазначає, що риторика Трампа чітко демонструє зміну його позиції: тепер він не просто прагне "миру", а відкрито називає Росію "хорошою", а Україну "поганою". На його думку, для припинення війни потрібно змусити "поганця" зазнати ще більших втрат.

Прихильники Трампа також підхоплюють цей наратив. Ілон Маск, наприклад, почав закликати до санкцій проти українських "олігархів", повторюючи російські тези про те, що Україна нібито контролюється корумпованими елітами. Це частина російської інформаційної стратегії, спрямованої на підрив української незалежності. У самій Росії олігархічна система значно потужніша, проте Трамп неодноразово демонстрував байдужість до корупції як у США, так і за їхніми межами.

Нещодавно сенатор Марк Келлі написав у соцмережах: "Будь-яка угода має захищати безпеку України і не може бути віддачею Путіну". На що Маск відповів: "Ти зрадник", натякаючи, що Україна є ворогом США.

Якщо така позиція набуває популярності серед прихильників Трампа, то є всі підстави припускати, що вона буде офіційно закріплена його майбутньою політикою. Видання підсумувало:

"Трамп успадкував американський уряд, який намагався захищати український суверенітет. Він швидко змінив американську політику. Американська позиція вже пройшла межу нейтралітету. Нова американська мета вже не просто припинити війну, а припинити її на умовах Путіна. На питання Fox News Sunday, чи його влаштовує можливість того, що його дії загрожуватимуть виживанню України, Трамп легковажно відповів: "Вона все одно може не вижити". Це не просто передбачення. Це мета".

Україна та США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати та Україна готуються до напружених переговорів у Джидді (Саудівська Аравія), які відбудуться через десять днів після емоційної сцени в Овальному кабінеті, коли Україна відчула на собі гнів Дональда Трампа.

За даними The Economist, у переговорах беруть участь впливові представники обох сторін. Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц, однак ключову роль може відіграти Стів Віткофф – довірена особа Трампа.

З українського боку переговори очолить Андрій Єрмак, найближчий радник Володимира Зеленського, разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умєровим і військовим помічником Павлом Палісою. Однак у Трампа скептично ставляться до Єрмака, що може ускладнити діалог. При цьому Зеленський у цей час перебуватиме в Ер-Ріяді, що Київ пояснює випадковим збігом обставин.

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