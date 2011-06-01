Польща має намір реформувати бюджетну систему ЄС

Уряд Польщі, якій в липні на півроку перейде головування в ЄС від Угорщини, вважає за необхідне реформувати бюджетну систему Євросоюзу за рахунок переходу на багаторічний бюджет замість нинішнього однорічного, зазначається в програмі польського головування, схваленій міністрами закордонних справ Євросоюзу.

"На думку уряду Польщі, одним із способів забезпечення стабільного економічного зростання в Європі варто зробити новий, багаторічний бюджет Союзу, що виходить за межі 2013 року. Офіційні дискусії щодо Багаторічної фінансової структурі (яка включає і багаторічний бюджет) почнуться в період головування Польщі в ЄС. Польська сторона вважає, що новий бюджет Євросоюзу повинен стати інвестиційним засобом, який служитиме втіленню в життя стратегії "Європа 2020", - цитує повідомлення постійного представництва Польщі в ЄС РІА "Новости".

Ця стратегія включає плани розвитку багатьрх сфер економічного життя Євросоюзу з конкретними цілями і показниками до 2020 року. Владні структури ЄС неодноразово заявляли, що будуть потрібні значні інвестиції для виконання поставлених завдань.