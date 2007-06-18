США знімають санкції з нового палестинського уряду

Адміністрація президента США Джорджа Буша знімає економічні і політичні санкції з нового палестинського уряду, приведеного до присяги головою Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмудом Аббасом. Про це повідомила держсекретар Сполучених Штатів Кондолізза Райс, передає Associated Press. "Я сказала новому прем`єр-міністрові автономії Саламу Файяду, що ми хочемо працювати з його урядом і підтримувати його в забезпеченні кращого життя палестинському народу", - заявила К.Райс.

Раніше Євросоюз пообіцяв відновити надання прямої допомоги Палестинській автономії, щоби підтримати новий уряд.

М.Аббас 17 червня привів до присяги надзвичайний уряд автономії. Він змінить розпущений раніше кабінет міністрів, сформований представниками руху ХАМАС. Головою нового уряду призначений Салам Файяд, який також посідатиме посаду міністра фінансів.