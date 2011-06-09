В Абхазії призначені дострокові вибори президента

Запросять спостерігачів

В Абхазії 26 серпня відбудуться дострокові вибори президента. Як повідомили УНІАН в уряді невизнаної республіки, відповідне рішення ухвалене парламентом Абхазії. Дострокові вибори президента призначені у зв'язку з раптовою смертю 29 травня президента Сергія Багапша. Влада Абхазії з ме5тою забезпечення їх максимальної прозорості і легітимності мають намір запросити міжнародних спостерігачів.

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