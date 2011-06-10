НАТО просить США не поспішати з виходом з Афганістану

Союзники по НАТО закликли США не поспішати виводити війська з Афганістану, повідомляє Радіо Свобода.

Міністри оборони країн Північноатлантичного союзу на зустрічі в Брюсселі висловили занепокоєння наслідками різкого скорочення американської військової присутності в Афганістані.

США з липня починають скорочувати свій військовий контингент в Афганістані на 100 тисяч.

Раніше Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив упевненість, що Альянс - як і заплановано - до кінця 2014 року передасть афганській владі повний контроль за безпекою в їх країні.

Зі свого боку міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що при виведенні американських військ з Афганістану ніякого поспіху не буде.

Сьогодні ж кандидат на посаду голови Пентагону - нинішній глава ЦРУ - Леон Панетта, виступаючи на слуханнях в сенатському комітеті із збройних сил, заявив, що його пріоритетами будуть виведення військ з Афганістану, підвищена увага до загроз з Пакистану і скорочення військових витрат.

Панетта зазначив, що терміни остаточного виведення військ і його темпи залежатимуть від ситуації в Афганістані і від того, наскільки успішно афганці зможуть підтримувати безпеку в своїй країні. "Якщо ми упустимо Афганістан, то тим самим не тільки створимо ще один безпечний регіон для "Аль-Каїди" і її збройних прихильників, а й поставимо світ перед великоою загрозою", - сказав він.