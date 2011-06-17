Україну застерігають від будівництва до Євро-2012 «білих слонів»

Директор з питань політики і зовнішніх зв`язків торгової асоціації The Trade Collective (ПАР) Лієполло Лебоханга ПХЕКО застерігає Україну від будівництва до Євро-2012 так званих «білих слонів» - об`єктів, які згодом не будуть затребувані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ПХЕКО заявила 16 червня під час дебатів «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», організованих Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з міжнародною телекомпанією ВВС World News і британською компанією Intelligence Squared. («Білий слон» - термін, що використовується Міжнародним олімпійським комітетом для визначення об`єктів, які виявляються не затребуваними після проведення спортивних заходів – УНІАН.)

За її словами, ПАР після проведення чемпіонату світу з футболу-2010 зіткнулася з проблемою незатребуваності ряду стадіонів, побудованих до чемпіонату. «Тепер на їх утримання доводиться витрачати великі гроші, а деякі стадіони захоплюють сквотери (сквотинг — акт самовільного заселення покинутого або незайнятого місця - УНІАН). Крім того, після чемпіонату виявився незавантаженим реконструйований і розширений аеропорт в Йоганнесбурзі», - сказала Л.ПХЕКО.

В цілому, за її словами, проведення чемпіонату світу з футболу не принесло ПАР жодних інвестицій. «Кубок світу був організований цілком добре і нам не було соромно. Але на соціальному рівні він нічого не дав нашим людям. Питання репутації країни йде на задній план на тлі величезних соціальних проблем ПАР», - зазначила Л.ПХЕКО.

Вона також нарекла, що основний прибуток від проведення чемпіонату одержали великі транснаціональні корпорації, які були офіційними спонсорами цього заходу. «Місцеві продавці навіть не могли продавати свою їжу і напої на стадіонах, це робили лише офіційні спонсори», - зазначила представник ПАР.

У свою чергу, виступаючи під час дебатів, член Палати Лордів Великої Британії, ініціатор і куратор будівництва стадіону Купол тисячоліття в Лондоні лорд Пітер МЕНДЕЛЬСОН відзначив, що проблеми ПАР полягають в неправильному плануванні та управлінні спортивними об`єктами. «Україна має винести уроки з неуспіхів інших країн. В Україні не обов`язково все повинно відбутися так само, як в ПАР, у вас може бути так, як в Барселоні чи Лондоні, спортивні об`єкти в яких повністю затребувані й приносять прибуток», - сказав П.МЕНДЕЛЬСОН.

Довідка УНІАН. Дебати «Проведення великих спортивних заходів зміцнює економіку країни», що відбулися 16 червня 2011 року в Києві – це вже п`ятнадцяті публічні дебати у форматі «Оксфордського клубу».

Організатори заходу – фонд «Ефективне управління» і британська компанія Intelligence Squared.

Дебати транслюватимуться найбільшою міжнародною телекомпанією ВВС World News в 225 країнах світу для 76-мільйонної аудиторії. Модератором виступила відома британська ведуча і телерепортер Зейнаб БАДАВІ.

Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) було створено за ініціативою бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки і реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів з бездоганною репутацією.

Докладніше про проект на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org