У Грузії планують перенести парламент з Тбілісі

Парламент Грузії в першому читанні прийняв законопроект про внесення змін до нової Конституції Грузії, згідно з якими законодавчий орган країни буде перенесено в Кутаїсі, повідомляє агентство "Новини-Грузії".

Згідно із законопроектом, місцезнаходженням парламенту країни після парламентських виборів у листопаді 2012 року стане Кутаїсі.

У ході дебатів, зокрема, обговорювалося питання чи не призведе перенесення парламенту до зміни статусу столиці - Тбілісі.

"Згідно з цими змінами, Тбілісі втрачає функцію політичного центру, тому актуальним стає питання - де буде столиця Грузії. Ми вимагаємо провести референдум і хай населення вирішує питання столиці, а не члени парламентської більшості", - заявив член фракції, лідер парламентської меншості Георгій ТАРГАМАДЗЕ.

Ініціатор законопроекту, депутат від правлячої партії Акакій БОБОХІДЗЕ відповів, що в цьому немає нічого трагічного і в світі багато країн, де є дві столиці.