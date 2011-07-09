Грузинський суд дав «фотографам-шпигунам» для початку 2 місяці

У Грузії суд засудив трьох підозрюваних у шпигунстві фоторепортерів до попереднього двомісячного ув’язнення.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, захист вимагав відпустити фоторепортерів під заставу.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня четверо фотографів було затримано в Грузії за підозрою в передачі секретної інформації іноземним організаціям.

Серед затриманих - представник Європейського фотоагентства в Грузії Зураб КУРЦИКІДЗЕ, фотограф Президента Іраклій ГЕДЕНІДЗЕ, його дружина Натія ГЕДЕНІДЗЕ і фотограф МЗС Георгій АБДАЛАДЗЕ. У заяві МВС Грузії сказано, що їх підозрюють у передачі іноземним спецслужбам різної інформації на шкоду інтересам Тбілісі.

Затриманий разом з колегами фотограф Associated Press Шах АЙВАЗОВ був випущений на свободу вдень у четвер. Він розповів журналістам, що його допитували як свідка.

Пізніше була звільнена Н.ГЕДЕНІДЗЕ.

За словами адвокатів, фоторепортери заперечують усі звинувачення.