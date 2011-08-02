Українці не поспішають тікати з охопленої безладами Сирії

Українські громадяни у Сирії не зверталися до посольства з проблемами, пов’язаними з перебуванням у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Від наших громадян немає звернень щодо якихось проблемних питань їх перебування на території Сирії»,- сказав він.

Водночас, за словами речника МЗС, ситуація у деяких сирійських містах залишається напруженою.

Він нагадав, що МЗС уже рекомендувало українським громадянам утриматися від поїздок до Сирії. О.ДИКУСАРОВ запевнив, що посольство України в Дамаску контактує з українськими громадянами.

Він також зазначив, що на даний час є прямий авіарейс із Дамаску до Києва, і українці, які перебувають у Сирії, можуть цим скористатися.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що якщо громадянам України, які перебувають не в Дамаску, буде необхідна допомога, щоб потрапити на прямий рейс, вони можуть звертатися до українського посольства.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у Сирії внаслідок зіткнень активістів опозиції з силами безпеки загинули понад 130 людей.

Сирійські правозахисники заявляють про загибель 100 осіб внаслідок зіткнень у місті Хама, загальне число жертв зіткнень у різних районах Сирії 31 липня, за даними різних правозахисників, становило 136 осіб.

Вранці 31 липня була відключена подача води й електрики в деякі райони Хами, після чого бронетехніка увійшла до міста.

Представник медичної служби заявляв, що танки "безладно стріляли з кулеметів і переїжджали саморобні барикади, споруджені жителями".