Конституційний суд підтримав реформу конституції всупереч вимозі президента

Конституційний суд Туреччини у четвер, 5 липня, відхилив звернення президента країни Ахмета Неджеда Сезера (Ahmet Necdet Sezer), який вимагав анулювати схвалене парламентом рішення уряду провести ряд конституційних реформ, передає агентство AFP.

Шестеро з одинадцяти суддів висловилися проти пропозиції визнати незаконним проект пропонованих реформ, зобов`язавши таким чином президента Ахмета Неджеда Сезера поставити це питання на референдум, який, як очікується, буде проведений восени 2007 року.

Чинний турецький президент - опонент запропонованої реформи конституції, вважаючи, що для цього не немає ніяких підстав і що вона поставить під загрозу парламентську демократію в Туреччині.

25 травня він наклав на пакет з конституційними поправками своє вето, проте парламент зміг його подолати, повторно проголосувавши більшістю голосів за пакет реформ. Після цього президент звернувся до Конституційного суду.

Необхідність змін ряду положень основного закону стала очевидною після політичної кризи, що вибухнула в квітні-травні 2007 року, коли парламент не зміг вибрати нового президента. Запропонована кандидатура міністра закордонних справ Абдули Гюля від правлячої правоконсервативної "Партії справедливості і розвитку" (AKP), викликала різкий протест з боку парламентської опозиції, яка зірвала голосування.

Про свою незгоду з кандидатурою Гюля також заявили турецькі військові, які побоювалися, що з його обранням в країні посилиться вплив релігійних діячів на шкоду принципам світської держави. Країною пройшли численні демонстрації протесту прихильників секуляризму. У цій ситуації прем`єр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував, щоб президент обирався не в парламенті, як досі, а на всенародних виборах, і подав відповідний проект конституційної реформи.

Лента.ру