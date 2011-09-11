Міністр фінансів Греції: спад гірший, ніж усі очікували

Міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос заявив, що спад економіки держави в 2011 р. сягне 5%, слова чиновника наводить Reuters.

"Економічний спад перевершує всі очікування, навіть прогноз так званої "трійки" (Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду і Європейського центрального банку). У травні спад прогнозувався на рівні 3,8%, проте зараз ми його підвищили до 5%", - сказав Е.Венізелос на зустрічі з грецькими бізнесменами у м. Салоніки.

Греція, нагадує РосБізнесКонсалтинг - перша країна в зоні євро, яка була вимушена звернутися по міжнародну фінансову допомогу через загрозу дефолту. У травні 2010 р. Євросоюз і МВФ вирішили виділити Афінам кредитну лінію в 100 млрд євро, проте Греція, як і раніше, в глибокій соціально-економічній кризі. Це чинить негативний вплив на економіку Євросоюзу в цілому.

Проте прем`єр-міністр Георгіос Папандреу сьогодні пообіцяв уберегти економіку від банкрутства. Він має намір приділяти велику увагу необхідним реформам для поліпшення фінансового стану, а також продовжувати регулярні виплати за зовнішнім боргами. З такою заявою Г.Папандреу виступив у м. Салоніки, передає Associated Press.

Прем`єр, який прибув до Салонік з триденним візитом з нагоди проведення там 76-го торгового ярмарку, був в буквальному розумінні обложений протестувальниками: будинок, де прем`єр проводив зустріч з мером міста, оточили страйкуючі представники профспілок і працівники приватного сектора.

Вони вимагали скасувати пакет заходів жорсткої економії, який включає скорочення зарплат, збільшення податків і деякі структурні реформи для боротьби з кризою.