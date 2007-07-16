Велика Британія оголосила про санкції проти Росії

За відмову видати Андрія Лугового, якого британська влада підозрює у вбивстві колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, Велика Британія вишле чотирьох російських дипломатів і скоротить співпрацю з Москвою у ряді сфер. Зокрема, будуть перервані переговори про полегшення візового режиму. Про ці заходи оголосив міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд, виступаючи в парламенті з офіційною заявою, повідомляє телеканал CNN.

Крім того, як тільки Луговий потрапить на територію третьої країни, Великобританія домагатиметься його видачі, сказав міністр.

Реакція британської влади є відповідю на відмову Генпрокуратури РФ в екстрадикції Лугового з посиланням на російську конституцію, яка забороняє видавати громадян Росії в інші країни.

У Лондоні називають справу Литвиненка дуже серйозною, оскільки йдеться про вбивство громадянина Великобританії в суспільно небезпечний спосіб. Колишній співробітник ФСБ помер в листопаді 2006 року в результаті отруєння радіоактивним елементом полоній-210. У ймовірний день отруєння він зустрічався з Луговим та його колегою Дмитром Ковтуном, після чого відчув симптоми гострого отруєння.

Російська влада пропонувала Великобританії судити Лугового в Росії за російськими законами, якщо Лондон надасть докази його причетності до вбивства Литвиненка. Проте британська сторона заявила, що не вважає російський суд об`єктивним і справедливим.

Лента.ру