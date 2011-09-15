США закликали своїх громадян негайно залишити Сирію

Держдепартамент США закликав усіх американців, що перебувають у Сирії, негайно її залишити через напруження ситуації в країні.

"Держдепартамент США закликає американських громадян, які перебувають у Сирії, негайно залишити країну, поки є доступ до комерційного транспорту. Враховуючи невизначеність і нестабільність нинішньої ситуації, ми рекомендуємо американцям, які все-таки мусять залишатися в Сирії, відмовитися від усіх поїздок країною, які не є необхідними. Американці, які наразі поза межами Сирії, повинні утриматися зараз від поїздок у цю країну", - цитує РІА "Новости".

Крім того, держдепартамент нагадав, що відповідно до введених США санкцій щодо Сирії, американцям заборонено здійснювати будь-які фінансові операції з представниками сирійського уряду.

Відомство рекомендує американцям у Сірії дотримуватися максимальної обережності, уникати місць проведення демонстрацій, стежити за своїми висловами і бути в курсі останніх новин.