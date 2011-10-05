Росія і Україна ведуть переговори з противоракетної оборони

Росія і Україна ведуть переговори щодо спільного вирішення завдань протиракетної оборони.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав журналістам командувач російськими Космічними військами генерал-лейтенант Олег ОСТАПЕНКО.

"Зараз ідуть переговори з українською стороною щодо спільного вирішення завдань по ПРО", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість використання українських РЛС в Севастополі й Мукачевому, О. ОСТАПЕНКО назвав їх застарілими. Нині в РФ близькі до готовності чотири РЛС нового покоління: в Калінінградській, Іркутській, Ленінградській областях і Краснодарському краї, а РЛС в Армавірі вже стоїть на дослідно-бойовому чергуванні.

КВ також очікують найближчим часом результатів переговорів з Азербайджаном щодо подальшого використання Габалінської РЛС, термін оренди якої спливає 24 грудня 2012 року. "Якби Росія не була зацікавлена ​​в оренді цієї РЛС, переговори б не проводилися", - зауважив генерал-лейтенант.