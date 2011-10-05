Путін замахнувся на перші місця у світових рейтингах експортерів зерна

Урожай зернових у розмірі 95 млн. тонн дасть змогу Росії відновити свої позиції на світовому ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду Росії.

«За поточними оцінками, всього цього року буде зібрано близько 95 млн. тонн зернових, з них 60 млн. – це пшениця, і це на 18 млн. тонн більше урожаю 2010 року», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це означає, що Росія із серйозним запасом забезпечить свої внутрішні потреби, сформує необхідні резерви, зокрема перехідні резерви, наступного року, а також відновить повністю свої позиції на світовому ринку.

Він також повідомив, що на сьогодні збір зернових у Росії склав 90 млн. тонн, що на 30 млн. тонн більше, ніж на ту ж дату минулого року, причому прибрано 88% площ. Резерв для збільшення урожаю досі зберігається, додав він.

У той же час російський прем`єр зазначив, що головним орієнтиром для сільгоспвиробників мають залишатися потреби російського ринку, його збалансованість, зокрема й цінова.

«На продаж за кордон мають піти тільки надлишки зерна. Виходячи з цієї логіки, уряд відновлюватиме таку систему підтримки, яка забезпечила б нашим виробникам їхні колишні позиції на світових ринках», - сказав він.

В.ПУТІН також повідомив, що в РФ зафіксовані рекордні цифри щодо таких культурах, як соняшник, соя і ріпак. Приміром, соняшнику буде зібрано на чверть більше, ніж у 2010 році, – близько 8 млн. т. Істотно перевищить торішні значення урожай картоплі та овочів, зазначив прем`єр.