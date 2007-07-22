Вантажівка врізалася у весільний Opel: 7 загиблих

Сім чоловік загинули при зіткненні пасажирського мікроавтобуса Opel і вантажного автомобіля в Ростовській області (Росія). Про це ІТАР-ТАРС повідомили в Південному регіональному центрі МНС, уточнивши, що ДТП відбулося на трасі під містом Каменськ в 01:30.

Загинули всі сім чоловік, що знаходилися в мікроавтобусі, зокрема одна дитина. Машина з номерними знаками Московської області була прикрашена весільними стрічками. Водій вантажівки і його напарник одержали незначні травми.

Встановлюються особи загиблих і з`ясовуються обставини трагедії.

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