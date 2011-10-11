"Сибирь" оскаржила відмову стягнути 15,32 млн дол. з Міноборони України

До Київського апеляційного господарського суду подано апеляцію на рішення Господарського суду Києва, який відмовив у позові російській авіакомпанії "Сибирь" про стягнення з Міністерства оборони України збитків у розмірі 15,32 млн. дол у зв`язку з катастрофою пасажирського літака Ту-154 в жовтні 2001 року. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на адвокатів авіакомпанії в суді.

Апеляційну скаргу юристи обґрунтовують ст.104 Господарського процесуального кодексу України, посилаючись на те, що суд не повністю з`ясував обставини, що мали значення для справи і дійшов висновків, які не відповідають обставинам справи, припустився численних порушень норм матеріального та процесуального права, а також визнав встановленими обставини, які не були доведені.

Господарський суд Києва 6 вересня ц.р. відмовився задовольнити позов авіакомпанії "Сибір" до Міноборони України. Авіаперевізник вимагав компенсацію в розмірі 15,32 млн. дол за літак, який виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ і був збитий, за твердженням позивача, українською ракетою над Чорним морем. Всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу літака загинули.