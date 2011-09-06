Суд не визнав вину українських військових у загибелі російського Ту-154

Господарський суд Києва сьогодні відмовився задовольнити позов російської авіакомпанії "Сибір" у справі про катастрофу російського пасажирського лайнера Ту-154, який, імовірно, було збито ракетою під час навчань в 2001 році.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив адвокат Міністерства оборони України Андрій КОЗЛОВ.

"Ми виграли цю справу. Суд оголосив резолютивну частину - в позові відмовлено повністю", - сказав адвокат Міноборони України.

Літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, зазнав катастрофи в жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажа.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету (РФ) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили того дня навчання в Криму, оскільки українські військові переплутали пасажирський літак з навчальною ціллю.

Україна через деякий час після трагедії, не чекаючи результатів розслідування, виплатила сім`ям загиблих моральну компенсацію у розмірі 200 тис. доларів на кожного загиблого.

У 2004 році авіакомпанія "Сибір" подала позов до Господарського суду Києва до Міноборони і Держказначейства України, в якому вимагала стягнути з них 15,32 млн. доларів.