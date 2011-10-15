Палестинці заявили, що продовжать викрадати ізраїльтян на обмін

Угруповання палестинського опору відкрили шлях для звільнення всіх ув`язнених палестинців з ізраїльських в`язниць, викрадаючи ізраїльських солдатів і обмінюючи їх на своїх товаришів, і не мають наміру відмовлятися від цієї стратегії. Про це заявив РІА "Новости" Абу Муджахеді, офіційний представник угруповання "Комітети народного опору", яка разом з ХАМАС брала участь у викраденні ізраїльського солдата Гілада Шаліта.

Він підтвердив, що викрадення Шаліта п`ять років тому не стане останнім, тому що "викрадення ворожих солдатів стало стратегією для угруповань палестинського опору".

"Ми почали з Шаліта, і він не останній, у нас є ще плани на майбутнє. Опір продовжить свою стратегію викрадення ізраїльських військових до повного звільнення всіх палестинських в`язнів, і, перш за все, наших лідерів", - сказав співрозмовник агентства.

За досягнутою 11 жовтня угодою, в обмін на взятого в 2006 році в полон ізраїльського солдата Гілада Шаліта будуть звільнені 1 тисячі 27 палестинців, серед них 27 жінок. Ув`язнені вийдуть на свободу в два етапи. Перша група у складі 450 осіб (315 з них відбувають довічний термін) залишать в`язницю на початку наступного тижня. Решта будуть звільнені через два місяці.