Американські військові все ж таки йдуть з Іраку

Сполучені Штати відмовилися від наміру продовжити термін перебування своїх військовиків в Іраку.

Як повідомляє Associated Press, посилаючись на високого представника адміністрації Барака Обами, Ірак до кінця року залишать всі американські військовослужбовці, крім 160 осіб, що перебувають у розпорядженні посольства США в Багдаді.

Саме так і передбачає укладений раніше договір між Сполученими Штатами й Іраком, проте відомо, що міністерство оборони США не виключало, що в Іраку могли б залишитися близько 5 тисяч американських військових, які займалися б навчанням місцевих сил безпеки.

Влада Іраку, однак, наполягала на тому, що на цих військових не повинен поширюватися імунітет від кримінального переслідування. Така умова була неприйнятною для США, передає Радіо Свобода.