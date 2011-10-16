Американські військові все ж таки йдуть з Іраку

01:08, 16 жовтня 2011
Світ
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Сполучені Штати відмовилися від наміру продовжити термін перебування своїх військовиків в Іраку.

Як повідомляє Associated Press, посилаючись на високого представника адміністрації Барака Обами, Ірак до кінця року залишать всі американські військовослужбовці, крім 160 осіб, що перебувають у розпорядженні посольства США в Багдаді.

Саме так і передбачає укладений раніше договір між Сполученими Штатами й Іраком, проте відомо, що міністерство оборони США не виключало, що в Іраку могли б залишитися близько 5 тисяч американських військових, які займалися б навчанням місцевих сил безпеки.

Влада Іраку, однак, наполягала на тому, що на цих військових не повинен поширюватися імунітет від кримінального переслідування. Така умова була неприйнятною для США, передає Радіо Свобода.

 

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