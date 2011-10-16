У Гонконгу відродили давню традицію запливів

Після 33-річної перерви в Гонконгу відродили традицію запливів у гавані міста.

Запливи припинилися в 1978 році через збільшення судноплавства і сильну забрудненість води, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У нинішніх змаганнях взяли участь близько 1000 чоловік. Наймолодшому учаснику було 12 років, а найстаршому – 68.

Переможцем запливу став 18-річний Лін Цінь Ю, який подолав дистанцію в 1,8 км менш ніж за 20 хвилин.

Деякі екологічні групи попереджали, що рівень бактерійного забруднення води в гавані залишається високим. Але організатори заходу стверджують, що в даний час, завдяки заходам з очищення, води затоки стали більш безпечними.

Щорічний заплив, який почали проводити в 1906 році ще за британських колонізаторів, привертав сотні учасників, і зараз на прохання жителів цю традицію вирішили відродити.