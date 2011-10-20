Подружжя Саркозі вибрало ім'я для своєї новонародженої доньки

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та його дружина Карла БРУНІ-САРКОЗІ назвали свою доньку Джулія.

Про це повідомляє офіційний сайт К.БРУНІ-САРКОЗІ, передає РІА «Новости».

Перша леді Франції - колишня модель і співачка К.БРУНІ - народила доньку увечері в середу. За словами самого Н.САРКОЗІ, його дружина і новонароджена дівчинка почуваються добре, їх сім'я щаслива.

"Я щиро зворушена численними поздоровленнями, які я одержую з моменту народження нашої маленької Джулії", - сказано у заяві К.БРУНІ.

Від свого імені і від імені Н.САРКОЗІ вона тепло подякувала всім, хто направив привітання.

Н.САРКОЗІ став батьком учетверте. У нього є три сини: П’єр та Жан від першого шлюбу і Луї - від другого. У К.БРУНІ також є син Орельен.