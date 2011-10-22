Росія затвердила список «небажаних» чиновників зі США

У Росії затверджено список чиновників зі США, перебування яких в Російській Федерації визнане небажаним у відповідь на так званий «список Сергія Магнитського».

Як повідомили УНІАН у Міністерстві закордонних справ РФ, про це повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ.

Кампанія, що «триває у США навколо трагічної загибелі юриста С.Магнитського, включаючи рішення Держдепартаменту про введення візових санкцій стосовно ряду російських посадовців і списки росіян (що складаються в Конгресі), яким закривається в`їзд до країни, викликає серйозне занепокоєння», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

На його думку, по суті, йдеться про спробу прямого тиску на російські державні структури, що не має нічого спільного ні з турботою про права людини, ні з бажанням з`ясувати всі обставини події.

«Ми, зрозуміло, не залишили без відповіді на влаштовану проти нашої країни політичну провокацію. На основі принципу взаємності затверджено список громадян США, перебування яких в Російській Федерації визнане небажаним. У ньому - високопоставлені вашингтонські чиновники, причетні до резонансних злочинів у гуманітарній сфері», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

За його словами, «відомі й імена тих, хто несе відповідальність за неправомірні дії проти російських громадян у США, хто санкціонував і особисто брав участь у викраданнях і знущаннях з них. Цим особам в`їзд до Росії також, природно, закрито». «Крапка не поставлена - якщо американська сторона піде шляхом візової конфронтації, ми будемо вимушені цей список розширювати», - наголосив О.ЛУКАШЕВИЧ.

Як повідомлялося, С.Магнитський, який співробітничав з інвестфондом Hermitage Capital Management і звинувачувався в ухиленні від сплати податків з організації, помер у московському СІЗО в листопаді 2009 року через відмову надати йому медичну допомогу. Його смерть викликала великий суспільний резонанс, зокрема на Заході. Американський сенатор Бенджамін КАРДІН склав так званий «список Магнитського», до якого увійшли російські чиновники, яких вважають причетними до цієї справи. У квітні 2011 року в Конгрес США було представлено законопроект, яким передбачається введення візових і економічних санкцій стосовно осіб, підозрюваних у причетності до загибелі С.Магнитського. Держдепартамент США в липні цього року ввів візові обмеження стосовно кількох десятків російських чиновників, які причетні до справи С.Магнитського.