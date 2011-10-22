У Непалі обрушився міст: 2 туристи загинули, більше 40 зникли безвісти
17:06, 22 жовтня 2011Світ
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У річку звалився пасажирський автобус
Міст через річку Трішулі обрушився в центральній частині Непалу, загинули дві людини, більш як 40 зникли безвісти.
Як передає РІА «Новости», за даними поліції, міст був переобтяжений автотранспортом. У момент обвалення опорних конструкцій мостом проїздив автобус з туристами із Індії.
"На мосту перебувало близько 47 чоловік... міст зламався і звалився в річку. Рятувальники виявили тіло одного туриста з Індії й непальця, з річки було врятовано чотирьох людей", - повідомив офіцер непальської поліції Кришна АЧАРІЯ.
За його словами, за напрямом течії русла річки здійснюються пошуково-рятувальні роботи.
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