З метою економії Німеччина закриє 31 військову базу

З метою економії, Німеччина має намір закрити ряд військових баз, повідомляє Reuters. Зокрема, план передбачає скорочення 31 з 328 військових об`єктів. Крім того, не будуватимуться ще 90 баз, які раніше планувалося звести в найближчі 5 років.

"Реформи болісні, але неминучі", - прокоментував це рішення міністр оборони ФРН Томас де Мазьєр. "Бундесвер не має потреби тримати всі ці бази, зате має виконувати покладені завдання, по можливості максимально ефективно з фінансової боку", - додав він.

Рішення вже викликало невдоволення. Зокрема, місцева рада землі Нижня Саксонія висловила протест проти закриття бази, названої на честь полковника фон Штауфенберга, який вчинив замах на Гітлера.

Німеччина, поряд з іншими країнами ЄС, змушена вживати заходів бюджетної економії для подолання боргової кризи. Німецькій економіці криза в ЄС поки не загрожує, але країна докладає значних зусиль для порятунку інших учасників союзу, зокрема, Греції та Іспанії.

У збройних силах Німеччини - бундесвері - близько 300 тис. осіб. За оцінками військових експертів, вона поряд з французькою, найбоєздатніша в ЄС. Військовослужбовці ФРН беруть участь в зарубіжних місіях, близько 5,3 тис. осіб перебувають в Афганістані, ще 1,5 тис. у складі сил KFOR в Косовому, зазначає РосБізнесКонсалтинг.