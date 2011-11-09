Інфляція в Білорусі склала 89%

Інфляція в Білорусі за 10 місяців поточного року становила 89%, повідомив на засіданні Ради міністрів країни заступник міністра економіки Білорусі Олександр ЯРОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, за словами А. ЯРОШЕНКА, наслідком нагромаджених раніше диспропорцій і вимушеної девальвації національної валюти стало прискорення інфляційних процесів.

«Білоруський рубль почав стрімко втрачати свою купівельну здатність, за підсумками 10 місяців інфляція становить майже 89%, щодо долара білоруський рубль здевальвував майже в три рази. Внаслідок цього інфляція має монетарний характер», - наголосив замміністра економіки.

Водночас уряд вжив певних заходів щодо стримання цих негативних процесів.

«Більш ніж на 10 трлн. білоруських рублів скорочено фінансування державних програм. Проведено ревізію державної інвестиційної програми на 2011 рік, її фінансування скорочено на 741 млрд. рублів, або на 30%», - пояснив А. ЯРОШЕНКО.

Він зазначив, що таке скорочення сукупного попиту разом з девальвацією національної валюти, що відбулася, дало змогу переламати ситуацію в зовнішній торгівлі.

«У результаті 2011 рік буде завершено з рекордним перевищенням темпів зростання експорту над імпортом у розмірі 20 процентних пунктів. Негативне сальдо буде удвічі менше, аніж у 2010 році і становитиме приблизно 3,6 млрд. дол., або мінус 7,5% ВВП», резюмував замміністра економіки Білорусі.

Довідка УНІАН. Мінекономіки Білорусі очікує інфляцію цього року на рівні 118%, приріст ВВП на рівні 4-5%.