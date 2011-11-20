Син Каддафі запропонував повстанцям 2 мільярди доларів за своє звільнення

За своє звільнення син Муаммара Каддафі запропонував лівійським повстанцям хабар у розмірі двох мільярдів доларів США.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на один із лівійських телеканалів, повстанці пропозицію Сейфа Аль-Іслама КАДДАФІ відкинули, заявивши, що прийняти хабара означало б принизити революцію.

Син убитого лівійського лідера має постати в Лівії перед судом по звинуваченню в злочинах проти людяності.

Сейфа Аль-Іслама КАДДАФІ захопили на півдні Лівії 19 листопада. Його спіймали разом з двома соратниками неподалік міста Обарі при спробі втечі до Нігера. Раніше про його місцеперебування достовірно ніхто не знав.

Після того, як стало відомо про затримання Сейфа Аль-Іслама, Євросоюз зажадав від лівійської влади провести над ним справедливий суд. Прем'єр-міністр Лівії Абдель Рахім аль-Кіб пообіцяв виконати це прохання.