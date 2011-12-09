Туск задоволений завершенням переговорів з Україною про асоціацію
16:39, 09 грудня 2011Світ
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Прем’єр Польщі говорив про досягнення
Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК задоволений завершенням переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Європейської ради, характеризуючи основні здобутки польського головування в ЄС.
Серед інших досягнень польського головування Д.ТУСК назвав сьогоднішнє підписання угоди про членство Хорватії в ЄС, а також проведення саміту “Східного партнерства” у вересні у Варшаві.
Як повідомляв УНІАН, Польща головує в ЄС з липня по грудень цього року. З 1 січня головування в ЄС переходить до Данії.
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