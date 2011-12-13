Далай-лама стурбований станом прав людини і демократії в Україні

Духовний лідер буддистів Тибету Далай-лама стурбований нинішнім станом прав людини і демократії в Україні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі громадської організації «Українська європейська перспектива», про це він сказав 11 грудня у Празі під час зустрічі з головою УЕП Богданом ДАНИЛИШИНИМ у рамках заходів, що були організовані екс-президентом Чеської Республіки Вацлавом ГАВЕЛОМ.

Б.ДАНИЛИШИН, йдеться у повідомленні, передав Далай-ламі листа з приводу нинішньої ситуації з дотриманням прав людини в Україні, з приводу політичних переслідувань, ув'язнення лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних діячів та членів колишнього уряду.

У свою чергу Далай-лама, повідомив Б.ДАНИЛИШИН, зазначив: «Придушення політичного інакомислення приховує в собі внутрішні проблеми, які призводять до того, що з’являється ще більший розрив у рівні добробуту, системна корупція і деградація навколишнього середовища».

В зустрічі з Далай-ламою також брали участь Бернар КУШНЕР – екс-міністр розвитку і європейських зв'язків Франції, Ширін ЕБАДІ – лауреат Нобелівської премії миру, захисник прав людини (Іран), ЯН Дзяньли – дисидент та правозахисник (Китай) та інші.

«Учасники зустрічі були одностайні в тому, що життя і свобода людини є найвищим пріоритетом, який ніхто, крім Творця, у людини не може відняти, а здійснювати суд можуть тільки люди духовно чесні та безкомпромісні. Не можуть бути суддями ті, в кого нечиста совість і хто сам, по суті, є крадієм і людиною з нечистим сумлінням», - йдеться у повідомленні УЄП.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці літа Далай-лама серед інших впливових людей світу підписав відкритого листа, у якому було висловлено занепокоєння з приводу подій в Україні, пов’язаних з арештом Ю.ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції в Україні.

Лист, окрім Далай-лами, підписали, філософ та есеїст Андре ГЛЮКСМАН, колишній президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, почесний архієпископ Кейптауна і лауреат Нобелівської премії миру Десмонд ТУТУ, колишній президент Федеративної Республіки Німеччина Ріхард фон ВАЙЦЗЕККЕР, голова російської партії "Яблуко" Григорій ЯВЛІНСЬКИЙ.