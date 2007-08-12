У Росії вшановують пам`ять моряків з атомного підводного човна ”Курск”

У Росії сьогодні вшановують пам`ять моряків з атомного підводного човна "Курск", які загинули сім років тому - 12 серпня 2000 року в Баренцовому морі.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, урочистим покладанням вінків і квітів до меморіалу загиблим морякам АПЧ "Курск" відзначили в гарнізоні Відяєво скорботні роковини. Траурні церемонії пройдуть на всіх флотах російського ВМФ, а також у військових округах. На кораблях і підводних човнах будуть спущені прапори, у флотських частинах і підрозділах пройде хвилина мовчання на вшанування пам’яті екіпажу "Курска".

Про упокоїння душ загиблих підводників молиться і Російська православна церква. У московському храмі Воскресіння Господня за Серпуховською брамою відбудеться панахида. У Ніколо-Богоявленському морському соборі Санкт-Петербурга, де пам`ять про екіпаж "Курска" увічнена на меморіальних дошках, також відслужать панахиду за загиблими, а до пам`ятника на Серафимовському кладовищі будуть покладені квіти.

Урочисте відкриття пам`ятника загиблому екіпажу відбудеться в Курську. Поминати підводників будуть в Махачкалі, Воронежі, Севастополі та інших містах Росії, України і Білорусі.

Водночас головком ВМФ Росії адмірал флоту Володимир МАСОРІН повідомив, що Російський Військово-Морський Флот (ВМФ) після загибелі підводного човна "Курск" удосконалює рятувальної служби.

"Після загибелі атомного підводного крейсера "Курск" була проведена велика робота щодо вдосконалення рятувальної служби російського флоту. Основна увага була зосереджена на проблемі порятунку екіпажів аварійних підводних човнів, як найскладнішої і найважливішої", - сказав В.МАСОРІН.

За його словами, на сьогоднішній день закуплені і поставлені на флоти нежилі телекеровані підводні апарати "Тайгер", "Фальков", "Обзор-150", "Веном", призначені для пошуку і обстеження об`єктів, що перебувають на грунті, а також для виконання різних підводно-технічних робіт. Крім того, продовжив адмірал, в 2005 році було придбано і пройшов державні випробування мобільний пошуковий комплекс "Кальмар", призначений для визначення абсолютних і відносних координат виявлених підводних цілей.

12 серпня 2000 року під час навчань на Північному флоті в Баренцовому морі через вибух торпеди в носовому відсіку втратив управління і затонув атомний багатоцільовий підводний крейсер "Курск". Всі 118 чоловік, які перебували на його борту, загинули.