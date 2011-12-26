У Росії потрібна ще одна партія
Політики немов змовилися
ПомічникросійськогопрезидентаАркадійДворковичвисловивсяза створеннявкраїні новоїправої партії,якавідображалабінтереси "істотної частинигромадян".
"Меніздається, повиннавиникнутинормальнаправа партія, причомуне наосновііснуючої,яка повністювтратилаавторитеті репутацію, апростознуля", -заявивДворковичвінтерв'ю радіостанціі"ЭхоМосквы".
Ранішецю ж думкувисловив екс-міністрфінансівОлексійКудрін, який заявиввінтерв'югазеті"Ведомости",що особистоготовийзайнятисябудівництвомтакої партії.
5 грудня вбесідіз журналістомСергіємМінаєвим, нагадуєБі-бі-сі, першийзаступниккерівникапрезидентськоїадміністраціїВладиславСурковвідзначив,що російськійполітичній системі бракує"масовоїліберальноїпартії",якаповиннаматипарламентське представництво.