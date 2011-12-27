У Росії - потужний землетрус

Підземні поштовхи силою близько 8 балів відбулися сьогодні о 23:21 за місцевим часом у Центральному і Західному Сибіру. Інформація про наслідки уточнюється. Про це ІТАР- ТАРС повідомили в прес-службі Сибірського регіонального центру МНС РФ.

В Абакані мер міста Микола Булакін інформував жителів про те, що в місті сила поштовхів склала 3-4 бали. За даними комунальних служб столиці Хакасії, руйнувань немає. Пославшись на дані експертів, мер повідомив, що повторних поштовхів не очікується.

У Красноярську і Абакані о 23:37 за місцевим часом у квартирах жителів відчувалися незвичайні явища - рухалися меблі, дзвеніли люстри, шибки. На телефон корпункту ТАРС обрушився шквал дзвінків із Хакасії і міст Красноярського краю з підтвердженням цих явищ.

Як повідомили раніше ІТАР-ТАРС у МНС Росії, "в Туві, в Каа-Хемському районі за 100 км. на схід від Кизила відбулося сейсмоподія магнітудою 6,7 на глибині 10 км. Інтенсивність поштовхів на поверхні склала 9 балів".

Поштовхи відчувалися в Кизилі, і Кузбасі.

"За попередніми даними, жертв і руйнувань немає", - повідомили в МНС РФ.