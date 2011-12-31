У Москві поліція затримала учасників опозиційної акції

У Москві поліція затримала кілька осіб, які прийшли на не узгоджену з владою Москви опозиційну акцію на Тріумфальній площі.

Як передає Lenta.ru, одним із затриманих виявився диригент Тихоокеанського симфонічного оркестру, член "Солідарності" Михайло АРКАДЬЄВ, який відмовився вступати в Народний фронт Володимира ПУТІНА. За деякими даними, затримано також лідера "Іншої Росії" Едуарда ЛИМОНОВА.

Скільки саме людей затримано, поки невідомо.

Поліцейські через мегафони просять присутніх розійтися і не заважати проходу громадян і руху автотранспорту. Кілька разів поліцейські привітали мітингуючих з наступаючим Новим роком. Після цього вони відтіснили присутніх з площі.

Ще до початку акції співробітники правоохоронних органів пообіцяли присікти його проведення. Вдень 31 грудня площу оточили, туди було стягнуто сили поліції.