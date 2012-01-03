У Латвії буде референдум щодо російської мови

У Латвії 18 лютого пройде Всенародний референдум про присвоєння російській мові статусу другої державної.

Як передає РІА «Новости», відповідне рішення Центральна виборча комісія (ЦВК) країни ухвалила сьогодні на засіданні.

Російська мова стане другою державною в республіці, якщо за це проголосує більше половини громадян Латвії, які взяли участь в останніх парламентських виборах, тобто щонайменше 771 893 особи.

Центральна виборча комісія Латвії з 1 по 30 листопада проводила збір підписів за присвоєння російській мові статусу другої державної. На підтримку російської мови підписалися 187 378 громадян Латвії, які мають право голосу. Цього було достатньо для проведення референдуму про зміну його статусу в республіці.

За словами голови ЦВК Латвії Арніса ЦИМДАРСА, референдум може обійтися державному бюджету в 1,7 млн. лат (3,4 млн. дол.).

Зараз у Латвії одна державна мова - латиська. Російська має статус іноземної.

У Латвії проживають близько 2 млн. осіб, із них близько 44% - російськомовні. Близько 16% населення є "негромадянами" - це люди, чиї родичі приїхали до Латвії за часів СРСР. Існує близько 80 відмінностей у правах громадян і негромадян. Зокрема, негромадяни не мають права брати участь у виборах і референдумах.