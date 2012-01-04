США відповіли на погрози з боку Ірану

Сполучені Штати не зменшуватимуть кількість своїх військових кораблів в Перській затоці - незважаючи на погрози з боку Ірану, повідомляє Радіо Свобода.



Представник Пентагону Джордж Літтл заявив, що присутність авіаносців на Близькому Сході є необхідною для забезпечення операцій збройних сил США в Афганістані. Раніше один з воєначальників Білл Спікс зазначив, що американська військова присутність надзвичайно важлива для забезпечення безпеки комерційного судноплавства в регіоні.



Загрози Ірану вжити заходів, якщо американський авіаносець, котрий нещодавно залишив район іранських навчань, повернеться до Перської затоку, свідчать про внутрішні проблеми країни, заявив журналістам офіційний представник Білого дому Джей Карні.



Командувач іранською армією Атаолла Салехі у вівторок пригрозив Сполученим Штатам, якщо американський авіаносець, назви якого він не навів, повернеться до Перської затоки. "Іран - не та країна, яка попереджає двічі", - заявив він.



Загострення ситуації сталося після заяв іранських властей про можливе перекриття Ормузської протоки у разі посилення міжнародних санкцій через ядерну програму країни.