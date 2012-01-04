У Білорусі сьогодні різко зріс курс долара - з 8 тис. 350 білоруських рублів до 8 тис. 400 білоруських рублів за один долар.

Як передає кореспондент УНІАН, ці результати оприлюднені Білоруською валютно-фондовою біржею за результатами сьогоднішніх торгів.

Таке різке зростання долара в Білорусі відзначається вперше за останні місяці.

Вартість євро також збільшилася - з 10 тисяч 850 білоруських рублів до 10 тисяч 950 білоруських рублів.

Торги російським рублем припинено у зв`язку з вихідними днями в Росії.

Як повідомляв УНІАН, рік тому, з 1 січня 2011 року, в Білорусі стався обвал національної валюти.

У травні 2011 року Національний банк Білорусі вимушений був оголосити про девальвацію білоруського рубля на 55%. В результаті такого рішення автомобільне паливо в Білорусі подорожчало на 20%, а обіцяна Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ середня зарплата в 500 доларів, за підрахунками незалежних економістів, скоротилася до 200 доларів.

Упродовж 2011 року білоруський рубль знецінився більш ніж на 70%.