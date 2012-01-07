Китайські ЗМІ розкритикували нову оборонну стратегію США, що передбачає зміцнення військової присутності в Азії. На думку одного з китайських видань, США якраз і є головним винуватцем дестабілізації в регіоні, передає Reuters.



"Відтоді, як в 2009 році США знову заговорили про необхідність свого повернення в Азію, в регіоні почали відбуватися події, які становлять загрозу для її безпеки", - цитує китайське видання слова військового експерта. На його думку, неважко здогадатися, яка держава дійсно гарант безпеки в регіоні, і яка - джерело всіх бід.



Коментарі видання не є офіційною позицією китайської влади, але, в цілому, передають панівні серед правлячої верхівки КНР настрою, зауважує РосБізнесКонсалтинг.



Публікація в китайських ЗМІ з'явилась у відповідь на оголошення президентом США нової оборонної стратегії.



На думку західних аналітиків, цей крок засвідчує прихильність США збереженню безпеки в регіоні, і КНР не повинна боятися. Натомість, як пишуть китайські ЗМІ, нова оборонна стратегія США знаменує початок нової фази після завершення американської військової кампанії в Афганістані та Іраку і явно спрямована проти Китаю та Ірану.



США також стверджують, що мають намір співпрацювати з КНР з питань безпеки в регіоні, зокрема щодо болючої для Китаю теми морських кордонів у Південно-Китайському морі, за які сперечаються КНР, В'єтнам, Тайвань, Філіппіни, Малайзія і Бруней. Загострення територіальних суперечок сталося між Китаєм і В'єтнамом влітку 2011 року.