Франція святкує 600-річчя Жанни д'Арк

21:18, 07 січня 2012
Світ
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Не минулося без скандалу

У Франціїпроходятьсвятковізаходи,присвячені600-річчю відднянародженнянаціональної героїніЖаннид'Арк,яка під часСтолітньоївійни очолилафранцузьківійськаі здобула важливі перемоги наданглійцями.

Урочистостіпривелидо загостреннявідносинміжпрезидентомФранціїНіколяСаркозіі лідеромультраправогоНаціональногофронтуМарінЛеПен.

ЯкповідомляєкореспондентБі-бі-сі, ЛеПензвинуватилаСаркозіу намаганнівикористатизагальнонаціональне святодля своєїпередвиборноїкомпанії.

Президентзаявив,що не згоденз цимизвинуваченнями.

 

 

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