Франція святкує 600-річчя Жанни д'Арк
21:18, 07 січня 2012Світ
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Не минулося без скандалу
У Франціїпроходятьсвятковізаходи,присвячені600-річчю відднянародженнянаціональної героїніЖаннид'Арк,яка під часСтолітньоївійни очолилафранцузьківійськаі здобула важливі перемоги наданглійцями.
Урочистостіпривелидо загостреннявідносинміжпрезидентомФранціїНіколяСаркозіі лідеромультраправогоНаціональногофронтуМарінЛеПен.
ЯкповідомляєкореспондентБі-бі-сі, ЛеПензвинуватилаСаркозіу намаганнівикористатизагальнонаціональне святодля своєїпередвиборноїкомпанії.
Президентзаявив,що не згоденз цимизвинуваченнями.
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