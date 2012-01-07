Франція святкує 600-річчя Жанни д'Арк

Не минулося без скандалу

У Франціїпроходятьсвятковізаходи,присвячені600-річчю відднянародженнянаціональної героїніЖаннид'Арк,яка під часСтолітньоївійни очолилафранцузьківійськаі здобула важливі перемоги наданглійцями.



Урочистостіпривелидо загостреннявідносинміжпрезидентомФранціїНіколяСаркозіі лідеромультраправогоНаціональногофронтуМарінЛеПен.



ЯкповідомляєкореспондентБі-бі-сі, ЛеПензвинуватилаСаркозіу намаганнівикористатизагальнонаціональне святодля своєїпередвиборноїкомпанії.



Президентзаявив,що не згоденз цимизвинуваченнями.

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