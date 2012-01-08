Іран висловив подяку американським військовим

Сполучені Штати високо оцінили заяву уряду Ірану з висловленням подяки американським військовим морякам, які звільнили цього тижня 13 іранських рибалок з рук сомалійських піратів в Аравійському морі, повідомляє Радіо Свобода.

Відносини між США і Іраном, традиційно ворожі, останнім часом ще більше загострилися у зв'язку з побоюваннями Заходу щодо цілей ядерної програми Ірану. Офіційний Тегеран, проте, привітав звільнення своїх громадян американськими моряками і висловив їм подяку.



У заяві представника Білого Дому Томмі Вітора наголошується, що однією з цілей американського військового флоту в Перській затоці та прилеглих водах є боротьба з піратством, і в цій боротьбі Сполучені Штати мають спільні цілі з Іраном.



Раніше повідомлялося, що американський військовий корабель прийняв сигнал лиха з іранського рибальського судна, яке більше місяця тому захопили пірати. Втрат в результаті операції зі звільнення заручників немає, були захоплені в полон 15 піратів. Корабель, який брав участь у визволенні іранців, при цьому входить до групи суден, які супроводжують авіаносець John Stennis, присутність якого в Перській затоці іранська влада раніше оголосили небажаною.