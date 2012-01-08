У Єгипті ісламісти лідирують на виборах

Єгипетські ісламісти, за попередніми даними, отримують дві третини місць у нижній палаті парламенту країни.

Такими є підсумки перших після падіння режиму Президента Хосні МУБАРАКА виборів у Єгипті, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

На виборах лідирує політичне крило руху "Брати-мусульмани", який був заборонений при колишньому главі Єгипту.

На другому місці консервативна партія - "Ан-Нур", яка представляє одну із течій в ісламі.

Світські партії отримують трохи більше 100 місць.

Самі парламентські вибори у Єгипті проходять у декілька етапів. Останній з них має відбутися наступного тижня.

Далі Єгипту належить обрати Президента країни. Зараз влада після відставки Х.МУБАРАКА перебуває у руках військових.