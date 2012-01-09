У Парижі помер Президент Гвінея-Бісау

Президент Республіки Гвінея-Бісау, невеликої держави на заході Африки, Малам Бацаї Санха помер у Парижі на 65-му році життя, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

У грудні минулого року повідомлялося, що президент Гвінеї-Бісау був госпіталізований у Франції: його помістили у стан штучної коми, щоб йому було легше переносити лікування.

За повідомленнями ЗМІ, М.Санха мав різні проблеми зі здоров`ям, зокрема, був хворий на цукровий діабет.

Глава Гвінеї-Бісау обійняв цей пост у 2009 році, після того як у країні відбулася спроба державного перевороту. Раніше - з травня 1999 по лютий 2000 року - він також обіймав пост президента.

У 2009 році в Гвінеї-Бісау був убитий перший в історії цієї країни демократично обраний президент Жуан Бернард Вієйра. Після цього військові здійснили спробу державного перевороту. Слідом за цими подіями на виборах нового президента переміг М.Санха, який представляв найбільшу в парламенті держави "Африканську партію незалежності Гвінеї-Бісау й островів Зеленого Мису".