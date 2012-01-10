Єврокомісія: Угорщина має повернути допомогу, надану авіакомпанії Malev

Угорщина має повернути назад допомогу, надану авіакомпанії Malev.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено Єврокомісією у понеділок.

Згідно з рішенням, державна допомога, надана угорською владою авіакомпанії протягом 2007-2010 років, визнана такою, що не відповідає законодавству ЄС.

Європейська комісія, зокрема, зазначає, що через свою складну ситуацію на той час, авіакомпанія не змогла б залучити на ринку відповідне фінансування. Разом з тим, відповідно до законодавства ЄС, державна допомога може надаватися приватній компанії тільки, якщо така компанія здатна залучити відповідне фінансування на фінансових ринках.

У зв’язку з цим Єврокомісія вирішила зобов’язати владу Угорщини повернути гроші від компанії Malev до державного бюджету.

Приватизована в 2007 році, авіакомпанія Malev була повністю ренаціоналізована в 2010 році.