Кількість загиблих на круїзному лайнері зросла до п'ятьох

Знайшли тіла двох літніх людей

Рятувальникивиявили щедва тіланазатонуломубіля берегівІталіїкруїзномулайнеріCosta Concordia, повідомляєReuters.



Такимчином, кількістьзагиблиху катастрофізросла доп'яти осіб.Залишаєтьсяневідомоюдоля15 осіб.



Тіла буливиявленіводолазамив заднійчастині відсікусудна,яка нині підводою.ЯкповідомляєтелеканалSky TG24, поки відомолише,щоце літнілюди.



"Яне думаю, що цехтось ізчленівекіпажу", -сказаввіце-меростроваДжильо, підтверджуючи знайденнядвох тіл.



ТілабудутьнаправленідоморгунайближчогомістаОрбетелло.

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