Іранський телеканал "висадив" 12 тисяч американських військових у Лівії

Якраз біля нафтового терміналу

КонтингентвійськСШАвкількості 12тис. осібвисадивсявнайбільшомунафтовомутерміналіЛівії- містіМарса-ель-Брега,передаєіранськийтелеканалPress TVз посиланнямнаарабськіЗМІ.



"Хочарозгортаннявійськ, яккажуть, спрямованенапідтримання стабільності ібезпекиврегіоні, війська,як очікується, повиннівзяти підконтрольключовінафтовіродовищавкраїні тастратегічніпорти", -цитуєРосБізнесКонсалтинг,зазначаючи,що офіційного підтвердженняцієї інформації немає.

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