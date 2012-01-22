Іранський телеканал "висадив" 12 тисяч американських військових у Лівії
23:16, 22 січня 2012Світ
1660 0
Якраз біля нафтового терміналу
КонтингентвійськСШАвкількості 12тис. осібвисадивсявнайбільшомунафтовомутерміналіЛівії- містіМарса-ель-Брега,передаєіранськийтелеканалPress TVз посиланнямнаарабськіЗМІ.
"Хочарозгортаннявійськ, яккажуть, спрямованенапідтримання стабільності ібезпекиврегіоні, війська,як очікується, повиннівзяти підконтрольключовінафтовіродовищавкраїні тастратегічніпорти", -цитуєРосБізнесКонсалтинг,зазначаючи,що офіційного підтвердженняцієї інформації немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter