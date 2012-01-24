Циганського барона засудили на три роки

Суд Болгарії засудив до 3,5 років тюремного ув'язнення циганського барона Кирила Рашкова, клан якого наприкінці вересня минулого року спровокував антициганські погроми по всій країні, передає агентство Франс Прес.



Приводом до загальнонаціональних заворушень стала загибель 19-річного Ангела Петрова, збитого насмерть селі Катуниця під Пловдивом мікроавтобусом. Незабаром у село прибули представники націоналістичних рухів Болгарії, футбольні фанати та байкери. Між ними і циганами відбулися зіткнення. Кілька будинків, що належать циганській громаді Катуниці, були підпалені.



Потім Болгарією прокотилася хвиля антициганських акцій, нагадує РІА "Новости". Демонстрації та сутички з поліцією і жандармерією, пройшли, зокрема, в Софії, Пловдиві, Варні, Плевні, Бургасі. Праворадикали намагалися здійснити напади на місця компактного проживання ромів. За порушення порядку поліція затримала сотні осіб, у яких були вилучені ножі, бити, палиці.



Тепер, за даними AFP, суд міста Асеновград засудив Рашкова, відомого також як "цар Кіро", до 3,5 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у погрозі вбивством двом жителям Катуниці.